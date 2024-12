De Sydney à Hong Kong, le monde célèbre 2025: les feux d'artifice les plus spectaculaires en images

La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les deux premiers pays à être passés en 2025. Plusieurs autres pays, comme la Chine et la Thaïlande, ont aussi passé le cap. Leurs feux d'artifice spectaculaires ont été suivis dans le monde entier.

L'année 2024, qui sera certainement la plus chaude jamais enregistrée, a également vu se produire des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière du pèlerinage de La Mecque aux tragiques inondations de la vallée de Katmandou.

Le monde réveillonne ce mardi soir sous les feux d'artifice pour célébrer 2025, au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour tonitruant de Donald Trump mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine, faisant espérer la paix aux populations civiles.

Le feu d'artifice de la ville australienne a commencé à minuit (14h00 heure belge) avec en toile de fond le Harbour Bridge et l'emblématique Opéra de Sydney.

Du côté de l' Australie , Sydney a entamé la nouvelle année avec son célèbre feu d'artifice au-dessus de la baie, suivi par des millions de personnes dans le pays et à l'étranger.

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande , a été la première grande ville internationale à accueillir la nouvelle année. Elle s'est illuminée à 12h00, heure belge.

Le spectacle de cette année a utilisé environ neuf tonnes de produits pyrotechniques pour illuminer le ciel. Les feux d'artifice ont été tirés en 264 points différents, soit beaucoup plus que les années précédentes.

Pour la première fois, des feux d'artifice ont également été lancés à l'ouest du Harbour Bridge. Grâce à une technologie innovante, des motifs et des formes tels que des animaux et le mot "Sydney" ont été lancés en cascade depuis le pont. Des feux d'artifice ont également été tirés au-dessus d'autres grandes villes australiennes, notamment Melbourne, Brisbane et Adélaïde, à minuit.

Le reste du monde a ensuite basculé progressivement en 2025. Depuis 17h30, heure belge, Hong Kong s'est illuminé de feux d'artifice pour célébrer la nouvelle année. Une foule était rassemblée près de la baie Victoria pour admirer le spectacle.

En Thaïlande, c'est Bangkok qui a brillé de mille feux. Tandis que des feux d'artifice et un spectacle lumineux de drones ont dominé les célébrations du Nouvel An dans la capitale de l'Indonésie, Jakarta.

A Dubaï, des feux d'artifice ont illuminé le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Les Samoa américaines seront les dernières à fêter l'arrivée de 2025.