Le JID va déposer plainte contre Herman Brusselmans pour sa chronique dans Humo

Le Centre juif d'information et de documentation (JID) a indiqué lundi par l'intermédiaire de son avocat qu'il allait déposer plainte contre Herman Brusselmans à la suite de la chronique controversée de l'écrivain flamand dans le magazine Humo.

Une chronique jugée antisémite par le JID, qui estime toutefois qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Selon le Centre juif d'information et de documentation, il y aurait d'autres éléments "à charge" contre Herman Brusselmans.

Plusieurs plaintes avaient déjà été déposées contre l'auteur néerlandophone.

Le JID a fait cette annonce lors d'une cérémonie d'hommages aux victimes du 7 octobre qui s'est tenue lundi soir à Anvers, à l'initiative de l'association "Heart for Israël". Outre des discours et des témoignages, cette cérémonie a aussi permis de voir les photos du photographe Ziv Koren, qui a été l'un des premiers à se rendre sur les lieux où le Hamas a frappé il y a un an.