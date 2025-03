Le prix de l'or augmente de 40% en un an: "C'est gigantesque, historique et lié à différents facteurs dont Trump"

Le prix de l'or a augmenté de 40% en un an. "C'est gigantesque, estime Bruno Colmant, économiste. C'est lié à différents phénomènes géopolitiques, mais plus fondamentalement, on constate que les États-Unis réimportent de l'or physique, détenu en Suisse et au Royaume-Uni, comme s'ils voulaient se protéger contre le dollar".

L'or est la meilleure protection contre tous les tourments économiques

Pourquoi se protéger ? Selon l'économiste, cette attitude montre qu'un malaise monétaire se prépare par rapport au dollar. "Des investisseurs veulent donc s'en prémunir en investissant dans de l'or puisque l'or est la meilleure protection contre tous les tourments économiques que l'on peut subir", éclaire-t-il.