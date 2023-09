"Le sac à dos doit représenter 10 à 15% du poids de l'enfant": combien pèse le cartable de votre enfant?

Trois semaines après la rentrée, les élèves ont retrouvé leurs professeurs, leurs camarades, mais également leur cartable. Des sacs à dos dont le poids est parfois important dans les écoles primaires. Quel est le poids d'un cartable en 2023 ? Quelles conséquences pour la santé des plus jeunes ? Réponse dans une école de Namur.

Les cartables de nos enfants, élèves de primaire, paraissent lourds, très lourds, parfois trop lourd. Mais combien pèsent-ils réellement ? Dans une école de Namur, les réponses des écoliers surprennent. Deux kilos, trois kilos, voire jusqu'à 5,5 kilos... 5,5 kilos: un poids qui étonne aussi les parents présents ce matin-là. "On ne se rend pas compte en tant que parent parce qu'on aide sur le chemin, mais ouais c'est lourd, quand même", commente ce papa interrogé. "Jusqu'à l'école, on le porte nous-mêmes parce que c'est lourd et que notre fille le trimballe déjà toute la journée...", répond un couple de jeunes parents.

"Le poids du sac à dos doit représenter 10 à 15% du poids corporel de l'enfant", annonce à notre équipe Eddy Bodart, pédiatre au centre hospitalier universitaire de Namur. Selon cette règle, le sac d’un enfant de 6 ans ne devrait pas dépasser les 3 kg, 4.2 kg à 9 ans et maximum 6 kg pour un élève de 12 ans. Au-delà, le cartable nuit à la santé des plus jeunes. "Les zones du corps touchées sont multiples, à commencer par le cou", montre le médecin. "Avec un sac très lourd, il peut y avoir un fléchissement vers l'avant de l'enfant. L'épaule, le genou et la hanche sont aussi des zones qui sont touchées et malheureusement, ce sont de grosses articulations..." Des sacs allégés?

Retour à l’école. Dans la classe de 2ème primaire, madame Christine, 38 ans de carrière, l’assure: le sac est plus léger qu’avant. Elle tente de préserver le dos de ses élèves. "On essaye d'alléger les mallettes, c'est-à-dire que dans la mallette de deuxième année, ils ont leur plumier, le journal de classe et une garde de transport pour les documents importants", détaille l'institutrice. Un cartable allégé ne suffit pas. Encore faut-il bien le porter. Des sangles bien réglées autour des 2 épaules. Un sac, le plus près possible du dos qui se situe à 5 cm au-dessus de la taille de l’enfant et idéalement avec des sangles intérieures que l'enfant doit attacher pour solidariser le cartable au niveau du dos. Privilégiez les compartiments sans surcharger les zones extérieures du sac. Méfiez-vous des cartables à roulette. On a tendance à les surcharger. Et lorsqu’il rencontre les escaliers, votre enfant doit le porter ou bien le faire rouler au risque de l’abîmer rapidement.