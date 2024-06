Le taux d'inflation pour les nouveaux logements explose

L'inflation annuelle pour les nouveaux logements s'élève ainsi à 6,9% au premier trimestre 2024 (contre 2,9% lors du trimestre précédent), pointe Statbel. Il s'agit du taux le plus élevé depuis plus de deux ans. L'inflation annuelle est plus limitée en ce qui concerne les logements existants, s'établissant à 2,3% (contre 2,7% lors de la période précédente).

Le taux d'inflation annuel pour les prix des logements est plus important en Flandre (2,8%) qu'à Bruxelles (1,5%) ou en Wallonie (0,9%), signale encore Statbel.