Le télétravail pourrait-il être supprimé en Belgique ? Aux Etats-Unis, les patrons vont dans cette direction...

En Belgique, la question de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle reste un défi. Contrairement à Amazon qui annonce la fin du télétravail dès 2025, les entreprises belges poursuivent leur réflexion sur le juste milieu à trouver. Dans notre pays, 25% des travailleurs peuvent faire du télétravail. Cela va-t-il changer ?

En 2024, environ un quart des travailleurs belges peuvent télétravailler un ou deux jours par semaine, une hausse notable par rapport à 2022 où ils n’étaient que 14 %, selon une étude de SD Worx. Toutefois, la norme actuelle est plutôt d'un jour par semaine, avec des variations selon les secteurs et les préférences des salariés.

Amazon, de son côté, a pris une direction opposée. Après avoir exigé trois jours de présence au bureau depuis février 2023, l’entreprise américaine mettra un terme définitif au télétravail dès janvier 2025 pour ses employés administratifs. Et elle n'est pas la seule: X (ex-Twitter) a déjà exigé ce retour au bureau, évoquant des problèmes de productivité. UPS et Boeing, plus tôt cette année, avaient déjà exigé une présence de 5 jours par semaine à tout ou partie de leurs employés. Une enquête de KPMG auprès de 400 dirigeants confirme ce changement: en avril, seulement 35 % des dirigeants d’entreprises interrogés imaginaient un retour de leurs salariés à temps plein au bureau dans un futur proche ; à la rentrée, ils étaient près de 80 %.