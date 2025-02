Le trafic ferroviaire "fortement impacté" voire quasi "impossible dans certaines provinces" ce vendredi

Seul un train sur deux reliant les grandes villes (IC) circulera vendredi en raison de la grève tournante menée par deux syndicats du rail (SIC et SACT), a annoncé la SNCB. Il n'y aura quasiment aucun train en heure de pointe (train P) et seuls deux trains L et S sur cinq circuleront.

Le trafic sera fortement impacté, voire quasi impossible dans certaines provinces

En raison du fonctionnement partiel de la cabine de signalisation d'Infrabel de Namur vendredi (qui sera fermée de 14 h à 22 h), "le trafic sera fortement impacté, voire quasi impossible, en province du Luxembourg, dans la majorité de la province de Namur et dans l'est du Brabant wallon, notamment l'axe Ottignies-Bruxelles", prévient en outre la SNCB.