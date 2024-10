L'entreprise allemande Fritz-kola embouteillera ses boissons gazeuses à Looz

Tous les types de boissons de la marque, en bouteilles de 0,2 litre, 0,33 litre et 0,5 litre, y seront disponibles à partir du 1er février prochain.

En embouteillant en Belgique et en créant, à cet effet, la nouvelle société Fritz-kola Belgium, l'entreprise souhaite d'une part s'implanter au Benelux et d'autre part raccourcir les itinéraires de transport dans l'ouest de l'Allemagne. Le choix du site de Looz est stratégique: la proximité des trois frontières lui permet de renforcer sa présence en Belgique et aux Pays-Bas tout en réduisant considérablement son empreinte carbone grâce à des itinéraires de transport plus courts.