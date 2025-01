Les commerçants sont pessimistes pour les soldes d'hiver: "Ça devient une guerre des prix constante"

Les soldes débutent officiellement ce vendredi. Des réductions seront proposées dans les magasins pendant tout le mois de janvier. Les stocks sont importants dans certains commerces, qui espèrent attirer du monde, même si depuis plusieurs années, cette période de réductions semble ne plus rencontrer autant de succès qu’avant.

Dans plus de 6 magasins sur 10, les stocks sont importants à l'approche des soldes."Ça reste assez intéressant. Ici, pour finir l'hiver, on a encore des articles super chouettes, chauds. En plus vu la température pour l'instant, il y a vraiment des articles qui pourraient convenir", se réjouit Clara Aveniere, vendeuse.

Mais dans de nombreux commerces, les soldes ne sont plus une référence. Selon une étude de l'Union des Classes Moyennes (UCM), neuf commerçants sur dix ne s'attendent pas à une hausse des ventes par rapport au reste de l'année. "Pour la première fois dans les enquêtes qu'UCM mène deux fois par an, en tout cas en ce qui concerne les soldes, les commerçants déclarent ouvertement ne rien attendre de particulier pour les soldes d'hiver 2024-2025. C'est vraiment un mouvement de fond qui est en train de s'installer", explique Isabelle Morgante, chargée de communication à l'Union des Classes Moyennes.