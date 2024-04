Les immatriculations de voitures électriques en forte hausse en ce début d'année par rapport à 2023

Les immatriculations de voitures électriques ont connu une forte hausse au premier trimestre de l’année, selon les chiffres de l’organisation sectorielle Traxio. Cette tendance est plus marquée en Flandre, où la prime à l’achat de véhicules électriques incite de plus en plus d’automobilistes à franchir le cap.

Voici les statistiques clés pour le premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023: