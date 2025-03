Les touristes belges convoitent-ils toujours le "rêve américain" après l'arrivée de Trump? 

Certains pensent à boycotter les produits américains, d'autres, à l'âme plus voyageuse, songent peut-être à ne plus se rendre pour l'instant aux États-Unis. C'est le cas notamment des Canadiens, où une baisse de 40 % des réservations a été constatée. Qu'en est-il chez nous ? Y a-t-il un effet Trump côté réservation ?

Elena vient d'acheter sa valise pour le Canada. Les États-Unis ne sont plus une option. "Je me suis dit une fois pourquoi pas, mais là non, plus trop du coup. À cause de Trump. Il fait un peu n'importe quoi pour le moment."

Des avis mitigés

Les gratte-ciel de New York attendront. Destination le Mexique. Laetitia change ses plans pour le voyage de ses 30 ans. Une question de prix et non de politique. "Je peux tout à fait comprendre le fait que les personnes puissent changer de destination parce qu'elles sont contre cette politique-là. Moi, ça ne m'influence pas."