Les trajets en autocar ont de plus en plus la cote chez les Belges, mais pourquoi ? "On a l'impression d'être en famille"

"Tout d'abord, ils vont partir pour des voyages d'un jour à la mer ou dans un parc d'attractions. Et là, c'est vraiment un public mixte, autant les jeunes que les seniors que les familles. Mais ils partent aussi, surtout les jeunes, pour les camps d'été. Il y a aussi les voyages de plusieurs jours, en France surtout. Des voyages culturels et gastronomiques. Et enfin, il y a les circuits de 8 à 10 jours, tant dans le Nord de l'Europe que dans le Sud", explique-t-il.

À lire aussi Vacances à la mer: malgré la météo mitigée, les commerçants attendent toujours les francophones de pied ferme

Parmi les arguments en faveur de ce type de transport, il y a notamment celui de ne pas devoir conduire soi-même, des prix abordables, ainsi qu'un impact environnemental moindre. "On voit depuis la fin de la crise qu'il y a de plus en plus de Belges qui aiment partir en car. Et cela se confirme aussi pendant cette période des vacances d'été", précise Kim Taylor.

De plus, étant donné qu'il s'agit souvent de petites structures, les voyageurs peuvent tisser des liens avec le conducteur et ainsi renforcer la convivialité durant le trajet. "Beaucoup de Belges aujourd'hui aiment pouvoir partir avec l'autocariste parce qu'ils le connaissent personnellement. (...) Et là, le client en profite, il crée des liens et il revient chaque année pour faire d'autres voyages avec le même autocariste", rajoute-t-il.