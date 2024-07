Les vacances commencent: voici quelques conseils pour s'évader… sans penser au boulot

Plus d'un travailleur sur dix ressent de la pression pour rester disponible en dehors des heures de travail ou pendant les vacances, selon une étude d'IDEWE, service externe pour la prévention et la protection au travail. Que faire pour lutter contre ce phénomène qui nuit au bien-être des travailleurs?

Il est important de préciser que par rapport aux années précédentes, il y a des améliorations. En 2020, on parlait de 14% des travailleurs qui ressentait cette pression. Pour maintenir cette tendance, l'IDEWE suggère de traiter le problème avant qu'il n'en soit un: convenir à l'avance des raisons et de la manière de contacter un collègue si c'est nécessaire, ou encore définir ce qui est urgent.

Notons aussi que cette fameuse pression est d'autant plus importante chez les supérieurs hiérarchiques. On parle alors d'une personne sur cinq.

L'idéal pour partir tranquille, c'est de terminer autant de tâches que possible juste avant le départ. "Fixez votre notification out of office un jour plus tôt que la date réelle de votre départ. Cela vous donne l'espace nécessaire pour terminer les dernières choses tranquillement sans être dérangé", conseille l'experte.

Dans la même idée, elle propose de ne pas commencer de nouveaux projets juste avant de partir et de "faire un point sur ce qui est en cours". De cette façon, vous saurez exactement ce que vous avez à faire à votre retour et vous ne devrez pas y penser au bord de la piscine.

Faire confiance aux collègues

"Désignez un collègue pour prendre en charge les questions urgentes et poursuivre les projets en cours. Donnez-lui des instructions claires et assurez une bonne transmission pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter", dit Clarissa Pryce.