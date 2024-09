Lever l'anonymat des donneurs de spermes: la mesure pourrait-elle influencer le nombre de dons ?

Les enfants nés d’un don de sperme pourront-ils bientôt connaître l’identité du donneur ? Jusqu’ici, aucun enfant n’avait le droit de connaître l’identité de la personne qui lui avait donné la vie. Des dizaines et des dizaines de Belges ont tenté ces dernières années d’obtenir des informations sur leur "père génétique" auprès des centres de fécondation, sans succès. Mais une décision de la cour constitutionnelle va sans doute tout changer. Et si le don de sperme n’est plus anonyme, les centres de fécondation s’attendent-ils à avoir moins de donneurs ?