Lotte et Léonie, deux jeunes soeurs solidaires, préparent 250 repas de réveillon pour les plus démunis

Lotte raconte comment lui est venue l'idée de distribuer tous ces repas : "On est allés manger chez nos grands-parents et on avait reçu deux sacs remplis avec des produits pour manger. Mais on était que cinq, donc, on ne pouvait pas tout finir. On a donc fait un post sur Facebook pour dire aux gens qui veulent manger en dernière minute peuvent le chercher. Et dans les deux jours, tout était parti. Après, on a donc eu cette idée : pourquoi pas faire un repas et dire aux gens : si tu as faim au Nouvel An, viens chercher un repas. Et si tu ne peux pas venir, on va l'amener chez vous. On a commencé avec 20 repas, l'année passée, c'était un peu plus de 100, et maintenant, on est à 250. Donc ça a beaucoup évolué et on est contents", confie la jeune fille.

Certains repas sont même livrés directement dans les maisons des communes de Menin, de Mouscron et de Comines-Warneton. Et pour la première fois cette année, certaines barquettes seront livrées du côté français.