Manifestations, actions de désobéissance civile,... qui se cache derrière le mouvement Code Rouge?

Créé en 2022 après la pause forcée des mobilisations climatiques durant la pandémie, Code Rouge est un collectif de désobéissance civile regroupant citoyens, étudiants, grands-parents et militants de longue date, soutenu par des associations comme Greenpeace, Extinction Rebellion et Youth for Climate. "Ce sont de nouveaux rebelles", écrivait le magazine Wilfried, soit des activistes qui ont constaté que manifester, protester, lancer des pétitions ne suffit plus.

Ce collectif milite en faveur du climat en enfreignant volontairement la loi pour attirer l’attention sur "des situations légales mais injustes". Leur stratégie repose sur la non-violence, bien que leurs actions comportent des risques légaux et d’éventuelles interventions policières, avec plus ou moins de zèle, comme des arrestations de militants.