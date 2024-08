Manon Claeys et Joachim Gérard porteront le drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture

Après la Seine, ce sont les Champs-Élysées et la Place de la Concorde qui serviront de théâtre à un spectacle qu'on annonce comme une grande "parade populaire", précise le communiqué.

"En tant qu'athlète paralympique et fière de l'être, je me sens très honorée par cette mission", a commenté Manon Claeys citée dans le communiqué. "Nous avons un rôle de modèle pour les personnes déficientes, mais aussi les autres, car nous montrons que tout est possible si on n'abandonne pas… Cela me donne un boost supplémentaire pour rendre la Belgique fière. Cela dit, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre pour cette cérémonie. Participer à la cérémonie d'ouverture à Tokyo était déjà très impressionnant. Ici, avec le drapeau, du public et dans des lieux mythiques, j'en ai déjà la chair de poule".

"C'est un grand honneur. Même pour un 'ancien', c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour mes derniers Jeux", a commenté de son côté Joachim Gérard. "Être devant la délégation signifie beaucoup pour moi. J'espère montrer le chemin vers la victoire à l'ensemble du Paralympic Team Belgium et faire profiter les plus jeunes de mon expérience".