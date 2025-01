Moins de voyages, moins de fêtes..: la dotation royale devrait être diminuée de deux millions d'euros, qu'est-ce que cela implique?

Cette semaine, RTL info s'est procuré la "supernote" de Bart De Wever. Dans celle-ci, on apprend que les Belges devront faire des efforts financiers. Mais aussi, les pouvoirs publics et...le Roi. Il est, en effet, prévu que la dotation royale soit diminuée de deux millions d'euros.

D'après Thomas de Bergeyck, expert de la royauté, cela pourrait impliquer plusieurs choses. Concernant les voyages, ceux-ci ne seraient pas annulés, mais écourtés. Il pourrait y avoir moins d'événements organisés au palais, moins de rencontres, moins de réceptions. Le Palais pourrait également changer les prestataires de services et opter pour ceux qui sont moins chers. Également, jouer sur les frais de personnel.

Si le roi est contraint de faire lui aussi des économies, ça pourrait se faire, mais à condition que ça se voie le moins possible, pour ne pas nuire au prestige de la monarchie.

En fait, ce qui coûte le plus cher dans cette dotation, c'est la sécurité, mais là-dessus, pas question d'y toucher. Et ce d'autant moins qu'il y a toujours une menace, on l'a encore vu avec l'arrestation de ce jeune de 14 ans d'extrême droite qui comptait s'en prendre à une mosquée.

