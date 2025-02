"On n'a rien du tout, 300€ brut": les sous-traitants d'Audi Brussels bloquent le site et réclament un plan social

Les sous-traitants estiment avoir été lésés, car aucun plan social n'a été conclu pour eux, à deux semaines de la fermeture du site : "On approche du 28 février, on est vraiment délaissés. Les vraies mains qui travaillent dur, ce sont les sous-traitants. On a frappé à toutes les portes, mais personne ne nous écoute", déplore Fayssal.

Ils se sont rassemblé dès 5h15 ce vendredi matin. Des sous-traitants d'Audi Brussels bloquent plusieurs accès au site de Forest. Ils estiment avoir été oubliés par la direction, qui a beaucoup entendu les employés, mais pas les sous-traitants. "C'est un ras-le-bol, ça fait des mois qu'Audi a annoncé la fermeture et qu'on attend un vrai plan social pour les sous-traitants. C'est vraiment le ras-le-bol. On essaye de bloquer Audi pour se faire entendre, car il n'y a pas de solutions pour nous", accuse Fayssal Rami, un délégué syndical qui travaille depuis 18 ans pour l'usine.

Cette catégorie particulière de travailleurs a tout de même reçu une indemnité, "300 € brut". Fayssal souhaiterait obtenir de quoi rebondir : "Nous, on n'a rien du tout, on nous dit qu'il faut être content avec ça. C'est une véritable injustice. On a passé notre vie ici pour la plupart et on voudrait recevoir une reconnaissance pour partir de l'avant de chercher quelque chose".

Ils sont environ 1.000 dans cette catégorie de travailleurs, par rapport aux 3.000 employés.

Les sous-traitants présents sur place comptent rester toute la journée.