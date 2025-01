Un plan social conclu chez Audi Brussels: que contient cet accord qui reste "en dessous des attentes" pour la FGTB?

Syndicats et direction d'Audi Brussels ont conclu un accord sur un plan social prévoyant indemnités et mesures d'accompagnement pour les 3.000 travailleurs avant la fermeture définitive de l'usine fin février.

Syndicats et direction d'Audi Brussels sont finalement parvenus lundi à trouver un accord sur le plan social de la fermeture de l'usine automobile située à Forest, a fait savoir un porte-parole de la direction. Environ deux cents travailleurs pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise.

Outre l'indemnité légale de licenciement, le constructeur automobile allemand distribuera un bonus d'entreprise dont le montant sera déterminé en fonction de l'ancienneté du travailleur. Les collaborateurs comptant 30 ans d'ancienneté recevront une indemnité totale comprise entre 200.000 et 400.000 euros brut, en fonction de leur poste et de leur salaire.

"Ce résultat aura demandé jusqu'au bout de gros efforts de la part de toutes les parties prenantes à la négociation", commente dans un communiqué Thomas Bogus, CEO d'Audi Brussels. "Mais au bout du compte, tout le monde est revenu à la raison et chacun a placé les travailleurs au cœur des négociations."

L'entreprise prévoit par ailleurs, dans son plan social, diverses mesures de soutien comme un régime de chômage avec complément d'entreprise, un programme de coaching et des services d'outplacement. Le chômage avec complément d'entreprise sera possible pour les salariés âgés d'au moins 60 ans. "Environ 200 travailleurs y sont éligibles", indique la direction.

"Au total, Audi a prévu d'indemniser son personnel à hauteur d'un montant plus de deux fois supérieur à ce qui est légalement requis", ajoute-t-elle.

La maison-mère Audi AG a également partagé sa satisfaction lundi. "Nous avons une responsabilité sociale envers tous les employés", commente Gerd Walker, membre du conseil d'administration et responsable de la production ainsi que de la logistique. "C'est pourquoi il était important pour nous et pour moi personnellement de parvenir à une solution commune avec les partenaires sociaux à Bruxelles. Nous y sommes parvenus grâce au plan social."

Un plan insuffisant selon la FGTB

Le plan social ne satisfait pas pleinement les syndicats. Pour le délégué FGTB Pascal Debrulle, l'accord reste "en dessous des attentes", malgré six mois de négociations qualifiées de "très difficiles".

Selon le syndicaliste, les montants annoncés par la direction, évoquant des indemnités entre 200.000 et 400.000 euros brut pour 30 ans d'ancienneté, ne reflètent pas la réalité de la majorité des travailleurs. "Ces chiffres concernent des cadres et très hauts salaires. Un ouvrier classique n'ira jamais chercher ces montants", déplore-t-il.

M. Debrulle souligne en particulier la situation des employés ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté, pour lesquels le plan social serait insuffisant. Si le dispositif apparaît "acceptable" pour les travailleurs plus âgés, le syndicaliste regrette que l'accord ne soit pas plus généreux pour les autres, notamment au vu de la situation financière d'Audi.

Pour Jan Baetens, du syndicat ACV Metea, l'accord n'est pas "idéal" mais il représente un compromis "équilibré et respectable". D'après le syndicaliste, la direction a finalement consenti un effort supplémentaire pour les travailleurs déjà en préavis de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et pour les employés proches de la retraite.

Audi Brussels fermera définitivement ses portes fin février. Le constructeur automobile allemand est aux prises avec une surcapacité et l'usine bruxelloise - l'ancienne Volkswagen Forest - a des coûts de production plus élevés par rapport aux autres sites d'Audi.