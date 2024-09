Nette hausse des arnaques en ligne: déjà 1.332 signalements en 6 mois

L'autorité des marchés financiers constate une nette hausse des arnaques en ligne. Le nombre de signalements a augmenté et la perte moyenne est de l'ordre de 20.000 euros.

Sur les six premiers moins de l'année, la FSMA a enregistré 1.332 signalements de fraude à l'investissement en ligne, soit près de 50 % de plus qu'au premier semestre de l'an passé. Pour moitié, ils émanent d'épargnants prudents, qui ont contacté la FSMA avant d'investir. L'autre moitié, malheureusement a été la cible d'arnaques et ne reverra pas la couleur de l'argent.