Nous abandonnons de plus en plus d'appareils électroniques: voici les huits objets les plus délaissés dans vos tiroirs

Le constat de Recupel est alarmant, nous abandonnons quelque 55 millions d'appareils électro par an en Belgique, une hausse très importante par rapport à 2019.

En moyenne, un foyer belge renferme 106 appareils électriques et électroniques, dont 12 qui ne sont plus utilisés, montre une nouvelle étude de Recupel publiée mardi. Cela signifie qu'en Belgique, quelque 55 millions d'appareils électro dorment au fond d'un tiroir ou dans le coin d'un débarras. Il s'agit d'une hausse de 4 millions par rapport à 2019, souligne l'ASBL en charge de la collecte et du traitement durable de ces appareils usagés.

Certains objets fonctionnent encore, d'autres sont cassés. Parmi les appareils les plus inutilisés, se trouvent les multiprises, les lumières d'ambiance, les lampes de poche ou pour vélo, les cadres photo numériques, les jouets électroniques, les luminaires, les GSM ou encore les casques audio. "Avec une quantité aussi importante d'appareils, on pourrait remplir cinq fois la Tour des Paysans à Anvers, ou huit fois la Tour Bastion à Bruxelles", relève Recupel.