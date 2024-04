Pieter Heemeryck sur le podium du T100 de Singapour

Pieter Heemeryck s'est classé 3e de l'étape de Singapour sur le circuit T100, dimanche en Asie, une épreuve richement dotée, organisée par le circuit professionnel des triathlètes (PTO). Le Louvaniste de 34 ans, 7e triathlète mondial au classement PTO, n'a été devancé que par le Néerlandais Youri Keulen et l'Américain Sam Long, au terme des 100 km de course, composée de 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied.