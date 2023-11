Plan de relance de la Wallonie: la Région lance une campagne pour "mieux faire connaitre" les projets à venir

Cette campagne prendra la forme d'un site internet wallonierelance.be qui permettra à chaque citoyen de suivre à tout moment l'évolution de tous les projets du plan. Avec des filtres dynamiques par objectifs, cet outil permettra de découvrir le plan dans toutes ses dimensions et chaque projet dans le détail, souligne le ministre-président Elio Di Rupo.

La Wallonie lance, ce lundi, une campagne de communication destinée à mieux faire connaître son plan de relance et les projets concrets qui le composent.

Le site, qui contient également des capsules-vidéo et des articles de présentation, sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des projets. Les capsules vidéo de présentation des projets ainsi qu'un spot de promotion du site wallonierelance.be seront également diffusées durant un mois sur la RTBF et RTL-TVI aux heures de grande écoute.

Cette campagne télé sera renforcée par une campagne sur les réseaux sociaux de la Wallonie.