Plus de 2.200 personnes aidées grâce au modèle "Housing First" en Belgique

Plus de 2.220 personnes ont retrouvé une stabilité en logement grâce au modèle "Housing First" depuis les premières expérimentations en Belgique en 2013. C'est ce qui ressort jeudi d'un rapport du SPP Intégration sociale consacré à la question du sans-abrisme en Belgique.

Le modèle "Housing First" propose un logement pérenne aux personnes sans-abri, comme première étape d'une réinsertion sociale durable. Aucune étape intermédiaire, ni condition à ce logement n'est établie par rapport à une location classique. Le public cible se distingue par sa grande fragilité, par exemple en raison d'un long parcours de vie en rue ou la présence de problématiques de santé ou d'assuétude. Un accompagnement adapté et pluridisciplinaire, non limité dans le temps, est par ailleurs proposé.

Les premiers tests autour de ce modèle se sont déroulés dès 2013, d'abord dans les cinq plus grandes villes du pays. Les projets se sont rapidement multipliés au vu du succès du modèle. On en compte aujourd'hui 47, dont 18 en Flandre, 18 en Wallonie et 11 à Bruxelles, signale le SPP Intégration sociale dans son rapport.