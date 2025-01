Plus de 5.500 feux d'artifice saisis dans la nuit du Nouvel An à Bruxelles: "Deux batteries particulièrement dangereuses ont été découvertes"

Plus de 5.500 pièces de feux d'artifice ont été saisies durant la nuit de la Saint-Sylvestre par la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode), indique celle-ci dans un communiqué diffusé mercredi.

Plusieurs interventions ont également eu lieu afin de faire cesser l'utilisation illégale de ces feux d'artifice. "L'usage de ces engins pyrotechniques est particulièrement dangereux pour les personnes qui les utilisent, mais ils sont aussi malheureusement utilisés contre les policiers et les pompiers. Cela a encore été le cas durant la nuit de la Saint-Sylvestre", regrette la zone de police.

Cette saisie importante a eu lieu chez un particulier à Saint-Josse-ten-Noode, lequel détenait plus de 5.300 pièces. "Les autres saisies ont eu lieu sur des personnes ou dans des véhicules en circulation sur la voie publique. Parmi les feux d'artifice saisis, deux batteries particulièrement dangereuses de 200 et 360 coups ont été découvertes", détaille la police.

Les engins pyrotechniques saisis seront détruits en partenariat avec le SPF Économie. La possession, le transport et l'utilisation de pétards et feux d'artifice sont interdits en Région de Bruxelles-Capitale afin de préserver la sécurité et limiter les risques d'incidents.