Plus de blocage d'agriculteurs pour le moment, mais les agriculteurs restent méfiants: "On va laisser un peu le temps"

Les agriculteurs ont ramené les tracteurs des dépôts de la grande distribution dans leurs exploitations. Une levée des blocages qui fait suite à la réunion d'hier, avec les ministres de l'agriculture et la grande distribution. Les agriculteurs restent toutefois méfiants vis à vis des promesses qui leur ont été faites hier soir.

Les agriculteurs restent mobilisés avec de nouvelles actions de sensibilisation ce samedi. Ils sont notamment devant le Lidl de Manage, jusque 15h. Les agriculteurs distribueront des tracts, en évoquant leurs revenus beaucoup trop faibles, pour sensibiliser les consommateurs. Ils contiennent des revendications mais aussi des exemples concrets, cmme le prix du steak. L'objectif est de calmer le jeu, éviter de se faire oublier et garder le citoyen a ses côtés. "On a décidé de ne pas bloquer de route ou de centrales d'achat et informer via des tracts que nous avons distribué ce matin. On a eu de bons retours de la population ce matin. Ils nous comprennent et nous soutiennent dans notre combat", rapporte Arnaud Reynens, le président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs de Seneffe, depuis Chapelle-Lez-Herlaimont.

Ce matin, les blocages sont donc finis. C'est le cas devant le dépôt Aldi de Villeroux, confirme François Berque, agriculteur. "L'idée d'hier, c'était vraiment de mettre la pression lors de la réunion. Sans forcément se mettre la grande distribution à dos. Ce sont des choses très complexes et ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, c'est certain. On va laisser un peu le temps à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions et puis en fonction de ça, on poursuivra la mobilisation ou pas", nous dit-il. Par ailleurs, une décision de justice tombée vendredi a contraint les agriculteurs à lever leur blocage devant le dépôt Intermarché de Villers-le-Bouillet (province de Liège), indiquent plusieurs membres de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), confirmant une information de L'Avenir. Malgré des tentatives de négociations, les agriculteurs ont été priés de quitter le dépôt de Villers-le-Bouillet où un blocage était mené vendredi soir, annonce la Fédération des Jeunes Agriculteurs à l'agence Belga.

Une décision de justice interdit le blocage des agriculteurs jusqu'au 28 février. Cette interdiction concerne aussi les ronds-points situés à proximité du dépôt. "On est déçu parce qu'on ne sait pas se faire entendre," explique un membre de la FJA. En cas de non-respect de cette interdiction, les agriculteurs risquent une amende de plus de 2.000 euros par personne. Une nouvelle réunion à 11h ce samedi