Plus de la moitié des malades de longue durée le restent jusqu'à leur pension: combien coûtent-ils à l'Etat?

À la fin de l’année 2023, la Belgique comptait 526.507 personnes en incapacité de travail depuis plus d’un an, un chiffre en hausse constante. Cette situation représente un coût record de plus de 9 milliards d’euros par an en allocations.

Selon l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), 289.397 personnes (soit 55 % des malades de longue durée) ont été reconnues inaptes au travail de manière permanente et percevront une allocation jusqu’à leur pension.