Policier, un métier toujours plus dangereux: les jeunes refusent-ils de se lancer?

Le meurtre du gendarme Eric Comyn lors d'un contrôle routier à Mougins met en lumière la dangerosité croissante du métier de policier, révélant une diminution des vocations et des défis importants en matière de sécurité et de conditions de travail pour les forces de l'ordre en France et en Belgique.

C’était un banal contrôle routier. Lundi soir, à Mougins, le gendarme Eric Comyn a perdu la vie, renversé violemment par un automobiliste qui refusait d’obtempérer. Un multirécidiviste qui condamne une épouse et deux enfants de 16 et 12 ans au chagrin à perpétuité. Un drame qui émeut la France et la Belgique.

On dirait bien que oui, les chiffres d'Eddy Quaino de la CGSP police, vont dans ce sens. Dans les années 2017-2018, il y avait 12.000 candidats pour devenir policier. En 2023, le chiffre est tombé à un peu plus de 8.000.

Un métier devenu trop dangereux

Selon Eddy Quaino, on peut expliquer ce recul par la violence. Il le reconnaît : policier n'est plus un métier très sûr. On vient de le voir en France, avec ce gendarme tué lors d'un contrôle à Mougins. L'affaire rappelle à nos policiers d'autres dossiers tragiques dans lesquels des policiers ont été abattus.

Avant, nous explique Eddy Quaino, les criminels avaient tendance à se laisser arrêter. Aujourd'hui, leur réponse est plus violente, comme si la vie n'avait plus de prix. Un policier débarque et on tire sur lui. C'est presque devenu la règle.