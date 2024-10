Près de 6% des Belges vivent dans un logement difficile à maintenir chaud, selon Statbel

Selon Statbel, il existe des disparités importantes en fonction de facteurs socio-économiques, tels que le statut de pauvreté, le type de ménage et le statut d'occupation du logement. Un quart des personnes en situation de privation matérielle et sociale sévère habitent dans un logement qui ne peut être gardé chauffé durant l'hiver et 40% dans un logement ne pouvant être gardé confortablement frais durant l'été.

Parmi les personnes en situation de privation matérielle et sociale sévère, 16,6% occupent un logement ayant bénéficié d'au moins une rénovation énergétique au cours des cinq dernières années, contre 33% pour celles ne se trouvant pas dans cette situation. Elles sont plus mal loties en termes de types de fenêtres et occupent des biens souvent plus anciens.