Prix de l’énergie, hausses et contrats: voici les réponses à toutes les questions que vous vous posez

Les factures d’énergie grèvent le budget d’une bonne partie des ménages, particulièrement en hiver. Dans cet article, nous allons voir avec Julie Frère, la porte-parole de Test Achats, quelles sont les prévisions de prix pour les prochaines semaines et mois et s’il est judicieux d’opter pour un contrat fixe. En fonction de votre situation, changer de contrat peut vous faire économiser plusieurs centaines d’euros.

Mais, il existe encore une différence de prix significative entre contrats variables et contrats fixes. Concrètement, un ménage affichant une consommation de gaz et d'électricité dans la moyenne devra débourser 400 euros de plus s’il souhaite s'offrir la tranquillité d'un contrat fixe, explique Test Achats.

Test Achats a relevé les différences de prix entre les différents tarifs fixes et elles sont considérables. En Wallonie et en Flandre, la différence entre le tarif fixe le moins cher et le plus cher s’élève à 100 euros pour l’électricité et 370 euros pour le gaz. Comptez une différence de 140 euros pour l’électricité et 310 euros pour le gaz à Bruxelles.

Le tarif le moins cher n'est pas forcément le plus indiqué

Quant à savoir si un contrat fixe est plus avantageux ? Cela va dépendre de vos préférences et de votre profil.

Si vous souhaitez bénéficier du contrat d'énergie le moins cher aujourd'hui, optez pour un tarif variable. Si vous préférez avoir l'esprit tranquille durant la période hivernale, alors c'est encore le bon moment de passer à un contrat fixe, même s'il est redevenu un peu plus cher, précise encore Test Achats qui ajoute qu’il faut voir le contrat fixe comme "une sorte d'assurance : vous payez une prime par rapport aux tarifs variables pour racheter le risque d'augmentation des prix".

Les consommateurs les plus vulnérables paient beaucoup plus que nécessaire pour leur énergie

Et dans le doute, vous pouvez patienter et attendre de voir comment le marché de l'énergie va évoluer dans les mois à venir. "Si les prix bondissent soudainement, par exemple à la suite d'une vague de froid précoce, vous pouvez toujours opter pour une offre fixe à ce moment-là", conseille l’expert énergie de Test Achats.

Comment doit-on faire pour changer de contrat et de fournisseur ?

Pour changer de fournisseur, il suffit de conclure un contrat avec ce nouveau fournisseur. C’est lui qui s’occupera de toutes les démarches auprès de l’ancien fournisseur. On peut résilier son contrat à tout moment, mais si on part dans le courant de la première année, on risque de perdre la redevance annuelle qui peut parfois être très élevée, en fonction du contrat.



Cette redevance pour le contrat fixe s’élève par exemple à 150 euros en octobre chez Total. Par contre, chez Engie, c’est au prorata du nombre de jours.

Pour les contrats variables, les fournisseurs peuvent facturer six mois de redevance, si on reste client moins de six mois, mais ils doivent ensuite calculer au prorata.

Les ménages belges sont-ils bien protégés face à la volatilité des prix ?

Le gouvernement a pris diverses mesures importantes : l’élargissement du tarif social, les primes énergie, la baisse de la TVA,… Des mesures qui ont permis de protéger les ménages dans une certaine mesure, même si certaines sont arrivées tardivement, notamment la baisse de la TVA, rappelle Julie Frère.



Mais, Test Achats estime qu’il faut tirer les leçons de la crise et ancrer structurellement le tarif social sur base des revenus, obliger les fournisseurs à toujours offrir au moins un contrat fixe, nettoyer la facture d’électricité (une des plus chères d’Europe en raison des taxes et redevances) et limiter le nombre de paramètres d’indexation des contrats variables.



La crise énergétique a montré que le marché de l'énergie et les factures d'énergie sont particulièrement complexes pour beaucoup de consommateurs. Chaque jour, Test Achats reçoit des demandes de consommateurs qui ne comprennent pas leurs factures. "Nous pensons pourtant que chaque consommateur devrait être en mesure de savoir à tout moment quel prix il paie pour son énergie, et comment ce prix est calculé par le fournisseur", pointe Julie Frère, avant de conclure : "Malheureusement, nous constatons que les consommateurs, en particulier les plus vulnérables et les moins bien informés, ont payé et paient beaucoup plus que nécessaire pour leur énergie".