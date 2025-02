Prudence dans vos assiettes: plusieurs produits des magasins Carrefour et Spar rappelés pour suspicion de salmonelle

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), la société The Farmchix Company a retiré, mercredi, deux produits de sa marque Hofkip pour cause de présence possible de salmonelle. Plus tôt dans la journée, la société Norenca a rappelé des escalopes de dinde panées de la marque du même nom et de la marque Spar en raison de la présence possible de salmonelles.