Quatre travailleurs sur dix n'ont suivi aucune formation en 2023, selon Acerta

L'année dernière, plus de 4 travailleurs sur 10 n'ont suivi aucune formation par le biais de leur employeur, ressort-il dimanche d'une enquête menée par le spécialiste RH Acerta Consult auprès de plus de 500 employeurs et 2700 travailleurs. Les entreprises ont jusqu'au 31 mars pour établir leur plan de formation.

Depuis 2024, de nombreux travailleurs ont le droit de suivre cinq jours de formation par an par l'intermédiaire de leur employeur. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre du deal pour l'emploi (conclu à la fin de l'année 2022), ne rencontre toutefois qu'un engouement limité. 43 % des travailleurs n'ont, en effet, suivi aucune formation l'année dernière et ils sont moins de la moitié à envisager de se servir d'au moins cinq jours de formation à compter de cette année. Ce sont surtout les ouvriers et les plus de 55 ans qui suivent moins de formations que la moyenne. "Les résultats de notre enquête révèlent que les travailleurs ne souhaitent suivre une formation que s'ils la jugent utile", analyse Laura Couchard, experte juridique chez Acerta Consult. Pour être attractives, "les formations doivent avoir un lien avec le poste qu'occupe le travailleur ou qu'il devra occuper à l'avenir", insiste-t-elle.