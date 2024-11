"Que des avantages": de nombreux coiffeurs se dirigent vers le domicile

Le Covid continue d'avoir un impact plusieurs années après son apparition, et les salons de coiffure n'y échappent pas. Selon les dernières données, on dénombre aujourd'hui 3567 employeurs dans ce secteur, contre 3795 en 2020. En revanche, le nombre de coiffeurs indépendants sans employés n'a cessé d'augmenter, passant de 19 336 en 2020 à 20 165 en 2024, bien qu'il soit difficile de savoir combien d'entre eux travaillent à domicile.

Comme une évidence

Pour beaucoup, devenir indépendant est avant tout un moyen de travailler pour soi-même, plutôt que pour un salon. Cela offre également une plus grande flexibilité en termes d'horaires, ainsi qu'un meilleur contact avec la clientèle. Alice, coiffeuse depuis octobre, a fait ce choix. Pour elle, cela s'est imposé comme une évidence : "Je voulais vraiment être indépendante. Ça me permet de mieux concilier travail et vie privée. Et en tant que cliente, c'est ce que je préfère. On est dans une bulle chez soi." Alice ne voit que des avantages à cette situation : "Le rapport avec le client est totalement différent. Il y a vraiment plus d'intimité."