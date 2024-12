Quel impact le sel déversé sur nos routes a-t-il sur l'environnement?

Une autre solution est parfois utilisée chez nous dans des cas spécifiques. Sur certaines côtes d’autoroutes, en cas de fortes chutes de neige ou de verglas persistant, un mélange de chlorure de sodium et de chlorure de calcium est appliqué. Ce mélange est très efficace, mais il coûte trois fois plus cher que le sel classique et est également plus dangereux à manipuler.

Pour l’instant, aucune alternative meilleure que le sel n’a été trouvée. Cependant, le Service public de Wallonie assure qu’il travaille en collaboration avec les services météorologiques et de mobilité pour optimiser les épandages.