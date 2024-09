Recycler des panneaux photovoltaïques: une bonne solution pour l'écologie ?

De plus en plus de panneaux photovoltaïques sont jetés. On a déjà atteint 1000 tonnes cette année, contre 600 l’année dernière. Certains sont jetés car ils ne fonctionnent plus correctement, tandis que d'autres sont simplement remplacés : "En général, ce sont des investisseurs qui décident, pour obtenir un meilleur rendement, de remplacer les panneaux existants par de nouveaux", explique Johan Gossens, country manager chez PV Cycle.

Mais comment cela se passe-t-il exactement ? En Belgique, il existe 88 points de collecte et deux principaux recycleurs. C’est l’ASBL PV Cycle qui coordonne la gestion du recyclage des panneaux.