Repas de fêtes: faut-il cesser de cuire le homard en l'ébouillantant? "C'est un animal comme un autre, il faut le respecter"

Pour le réveillon de Nouvel an, vous avez peut-être prévu de manger du homard. Chaque année, la Belgique en consomme 4 millions. La plupart sont cuits ébouillantés. Les scientifiques sont formels: leur souffrance est indéniable et très aiguë. Si la Suisse a déjà légiféré, rien n'est envisagé en Belgique. Pourtant, la majorité des wallons y sont favorables.

Dans une grande enseigne bruxelloise, les homards se vendent généralement déjà cuits, mais également vivants. Lucas, gérant, présente l'un d'entre eux: il pèse 700 grammes et provient du Canada. Même lorsque les homards sont préparés au sein de l'établissement, la méthode est traditionnelle. "Juste dans le jus, on le cuit et après c'est au client de choisir si il veut les couper ou comme ça en entier", montre-t-il.

À lire aussi Les fêtes de fin d'année peuvent générer de l'anxiété chez certains

La tradition, ici, c'est de l'eau bouillante et des homards vivants qui sont précipités. Ils se tortillent avant de mourir. Les scientifiques sont formels, la douleur infligée par cette cuisson traditionnelle est intolérable. "En plus, ça dure quelques minutes... L'animal ne meurt pas instantanément", se désole Sébastion Dejonge, directeur des opérations pour l'association Gaia. "Le homard, comme toute une série d'animaux, a un système nerveux. Il a un cerveau et donc il va ressentir les choses et donc il ressent la douleur. Il va se cacher, par exemple, lorsqu'il est en situation de stress", poursuit-il. "Finalement, c'est un animal comme un autre et donc il est évident qu'il faut en prendre soin et le respecter."