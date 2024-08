Robbe Ghys forfait sur la piste: "Peut-être le jour le plus difficile de ma carrière"

Robbe Ghys a été contraint de déclarer forfait lundi pour les épreuves de cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Paris où il devait concourir sur la poursuite par équipes et la course à l'américaine aux côtés de Lindsay De Vylder, où le duo était candidat à une médaille.

Ghys n'est pas encore suffisamment remis de ses blessures encourues sur le Tour de France. "C'est peut-être le jour le plus difficile de ma carrière", a réagi Ghys sur Instagram. "Mon corps et mon esprit n'ont pas eu assez de temps et de force pour récupérer et être prêt à être compétitif aux Jeux. C'est pourquoi l'équipe a décidé de me retirer de la sélection."

Une décision que le coureur de 27 ans qualifie de "juste et honnête, pas seulement pour moi mais aussi pour les coureurs qui sont en grande forme". "Je souhaite à tous les membres du Team Belgium beaucoup de force et de succès dans la plus belle des compétitions qu'un athlète puisse participer."