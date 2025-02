Shein, Amazon, Temu.... voici pourquoi les colis de ces plateformes pourraient vous coûter plus cher

Shein, Amazon, Temu... L'avantage de ces plateformes néanmoins controversées ? Leurs prix excessivement démocratiques, qui attirent de nombreux Belges. Souvent, les colis commandés et importés coûtent moins de 150 euros et échappent à tout droit de douane. Ce qui explique d'ailleurs leurs prix. En effet, 97 % de tous les colis qui passent la douane européenne ne sont pas taxés. Une situation que l'Union européenne veut changer.

Qui cela concerne ?

On estime que 70 % des Européens achètent en ligne. En 2024, plus de quatre milliards et demi d'articles du genre ont été importés dans l'Union européenne, c'est deux fois plus qu'en 2023 et quatre fois plus qu'en 2022... Les ventes ne cessent d'augmenter. Un marché très lucratif pour les Chinois puisque 90 % de ces petits colis viennent de leur pays.