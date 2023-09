Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise migratoire en Belgique?

Actuellement, la Belgique dispose de 35.000 places d'accueil et d'hébergement réparties dans 500 communes. Mais ce n'est pas assez.

Les hommes seuls, isolés, demandeurs d'asile ne sont d'ailleurs plus une priorité. Il manque des places, mais très difficile de savoir combien. "On cherche des sites partout", nous répond d'abord Nicole de Moor, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration. Mais combien en voudrait-elle ? "Ce n'est pas une science exacte, ça dépend du nombre de personnes qui arrivent en Belgique. Merci". Nicole de Moor met fin à l'interview et nous n'en saurons pas plus.