Tensions chez Audi Brussels: "La direction est venue avec des conditions complètement folles"

"Les grilles de l'usine d'Audi Brussels sont fermées et les ouvriers n'ont pas l'intention d'aller construire des voitures aujourd'hui", avait indiqué Dominique Bray, délégué principal CNE, ce mercredi matin. "Ils se sentent trahis et attendent un signe fort de la direction."

Les syndicats espèraient que la réunion de concertation permettrait d'ouvrir un "véritable dialogue social" et d'obtenir le paiement "rapide" des salaires, suspendu par la direction depuis lundi. "Suivant les décisions que la direction prendra et si les salariés n'obtiennent aucune garantie ou compensation, la situation pourrait dégénérer", avait averti M. Bray, appelant la direction à "être responsable" et à "mettre de l'argent sur la table".

La réunion, qui aura duré près de 3h, s’est terminée en début d’après-midi. Un délégué syndical a fait le point sur la situation. "On était venu pour discuter de deux thèmes : le paiement des trois jours pendant lesquels les travailleurs n’ont pas pu accéder à leur usine, et le deuxième point qui était d’évoquer une éventuelle reprise", explique-t-il.

C’est l’employeur qui empêche les travailleurs d’accéder à leur emploi

Les syndicats ont posé comme condition première le paiement des salaires, arguant que la situation actuelle résulte d'un lock-out imposé par la direction, et non d'une grève : "C’est l’employeur qui empêche les travailleurs d’accéder à leur emploi, donc c’est à l’employeur de les payer. Après avoir évoqué cela, la direction est venue avec des conditions complètement folles. Ils sont sur une autre planète. Ils demandent que les travailleurs travaillent durant tout le mois en fournissant de la quantité et de la qualité. Alors qu’ils savent qu’ils vont perdre leur emploi, juste pour avoir trois jours de salaire en contrepartie. La suite, ce sera une conciliation et une procédure judiciaire pour le paiement des salaires."