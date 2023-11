TikTok, une application très addictive qui peut même devenir dangereuse: voici ce que dénonce Amnesty International

Elle est installée sur la majorité des téléphones des moins de 21 ans : l’application TikTok suggère des vidéos à l’infini. En les regardant, l’algorithme détecte votre personnalité. Si vous ne vous sentez pas bien, elle vous proposera des vidéos qui vont dans ce sens. "Si on regarde plusieurs vidéos qui parlent de ça, forcément, on va y réfléchir", explique une utilisatrice. "Ça m'est déjà arrivé de supprimer l'application quand je me rends compte que c'est trop", explique une autre jeune qui a installé l'application.

C’est ce que dénonce aujourd’hui une étude d’Amnesty International : au bout de quelques heures passées sur l’application, TikTok pourrait influencer la santé mentale des plus jeunes. "Si on se sent mal, on va vite tomber sur des vidéos qui parlent de ça. L'algorithme va retenir cela et va continuer à proposer des vidéos de ce type et cela pourrait changer le comportement", explique Carine Thibaut, directrice générale d'Amnesty International Belgique.

À lire aussi L'UE appelle TikTok à poursuivre ses efforts contre la désinformation

Est-ce que TikTok pourrait être responsable du suicide d’un adolescent ? Impossible à dire, mais l’application aurait tout de même un impact sur le comportement. "On a fait une enquête auprès de 550 enfants dans le monde qui montre qu'ils avaient des difficultés de dépendance à TikTok et que cela avait un effet sur leur qualité de sommeil ou sur leur concentration. TikTok n'a pas placé assez de limites de temps sur TikTok et qu'elles soient respectées, par exemple", dénonce la directrice.