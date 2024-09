"Tout s'effondre": une partie des moutons de Zoé, jeune éleveuse, a succombé à la maladie de la langue bleue

Il y a deux ans, Zoé s'est implantée au nord de Durbuy. Son rêve depuis petite était devenir agricultrice. Mais le mois passé, ses 40 brebis et 50 agneaux ont attrapé la maladie de la langue bleue. Catastrophe pour la jeune femme: elle a perdu 15% de son cheptel. "Là, on est à un petit 35 brebis qui restent...", montre l'éleveuse "Elles ont effectivement toutes été malades. Elles ont toutes fait des symptômes de la langue bleue", poursuit-elle. "Beaucoup de fièvre, chute de lait, des ulcères dans la bouche, manque d'appétit, donc un amaigrissement très fort et très rapide. On les soignait un peu comme on pouvait..."

Une perte sentimentale, ces brebis l'accompagnaient depuis deux ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Emotionnellement, on a l'impression que tout s'effondre. Tous les animaux qu'on a autour de soi, qu'on voit tous les jours, qu'on manipule tout le temps. Oui, elles sont toutes malades, on sait qu'elles vont potentiellement mourir."