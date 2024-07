Trois gymnastes en lice à Paris chez les messieurs: "un avantage de s'entraîner à Gand"

"Les dernières semaines ont été un peu difficiles avec mon poignet (blessé à l'Euro à Rimini, ndlr) et d'autres petites choses que connait tout athlète, mais ça va", avoue Luka Van den Keybus, 27 ans. "La motivation est énorme. Les infrastructures sont un avantage pour nous par rapport à la concurrence. On peut se préparer de manière optimale, sur un podium, comme aux JO, sur les engins qui ne sont jamais toujours les mêmes. Ce sont des petits pourcents qui peuvent faire la différence. S'entraîner en Belgique, c'est une grande différence", ajoute le Waeslandien qui fera le concours général où son objectif est de rejoindre la finale (top 24).

Noah Kuavita, 25 ans le 28 juillet, se sent "super bien" pour aborder ses premiers JO aussi. "Je me sens bien physiquement, de plus en plus fort, mentalement aussi, tous les feux sont au vert. On est ici depuis le 15 juin, on va rester jusqu'au bout avant d'aller au Village olympique. D'ici là, on ne fera pas vraiment du volume à l'entraînement, mais on travaillera en intensité, en répétition des exercices pour être fin prêt pour Paris et prester sans faute. On verra où cela me situera, mais je vise une finale à la barre fixe et je ferai sans doute les barres parallèles".