Un accident sur la E42 ralentit les automobilistes à Viesville : voici l'état des routes ce matin

Pas loin de là, 20 minutes à ajouter sur l'E42 Mons-Tournai entre Peruwelz et Maubray vers Tournai.

A Liège, on signale 20 minutes de files sur la E25 Maastricht-Liège entre Wandre et Bressoux en direction de Liège. Les files sont dues aux modifications de circulation suite aux travaux durant cette période de congé au niveau de la trémie Atlas.

Attention; l'accident en bande du milieu sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Viesville en direction de Namur vous ralentit assez fortement : 1 heure à ajouter entre Gouy et Thiméon vers Namur avant la nouvelle zone de chantier entre Thiméon et Gossilies.

08h09

Des accidents et objets obstruant la chaussée signalés

Un accident est signalé sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Viesville en direction de Liège et ce en bande du milieu et ce avant la nouvelle zone de chantier sur cette même E42 entre l'échangeur de Thiméon et Gosselies.

Vous ajoutez 20 minutes entre Courcelles et Thiméon vers Namur.

Plusieurs plaques d'OSB se trouvent sur la chaussée sur la nationale 4 Namur-Arlon-Luxembourg à hauteur de Courrière en direction du Luxembourg. Une équipe est en route pour dégager la chaussée. Prudence si vous passez par là.

Un autre accident est signalé sur la nationale 633 Liège - Trois-Ponts à hauteur de Tilff. On signale que la chaussée est fermée à cet endroit.

A Bruxelles enfin, on signale aussi un accident chaussée de Vilvorde avant le pont Van Praet en direction de la A12. La bande de droite est bloquée.

A Bruxelles, un véhicule est aussi en panne en bande de droite sur le ring extérieur à hauteur de Jette en direction de Halle.