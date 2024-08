Un député tué dans une fusillade avec la police antidrogue au Paraguay

Les agents qui intervenaient "ont été repoussés par des coups de feu et ont riposté, blessant mortellement le parlementaire" Eulalio Gomes aux premières heures de lundi, a déclaré à la presse à Asuncion le chef de la police, le commissaire Carlos Benitez.

Le député Gomes (du parti Colorado), un propriétaire terrien aisé de la région de Pedro Juan Caballero frontalière du Brésil, bénéficiait de l'immunité parlementaire mais les policiers entendaient récupérer à son domicile des documents liés à une enquête sur des connexions avec le trafic de drogue.

Eulalio Gomes, comme son fils, était mis en cause dans une enquête portant sur des liens présumés avec le narcotrafic, prégnant dans ce pays enclavé entre Bolivie, Argentine et Brésil et aux frontières poreuses propices aux trafics.

En mai 2022, le maire de Pedro Juan Caballero, Jose Carlos Acevedo, avait été tué par balle par des inconnus. Quatre mois plus tard, c'est un journaliste radio de 33 ans qui a été abattu, par deux hommes à moto.