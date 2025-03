"Un mot d'ordre dans chaque province": des grèves "tournantes" du monde enseignant auront lieu début avril

Mécontent des réformes engagées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le front commun syndical du secteur de l'enseignement programme du 7 au 11 avril prochains une série d'actions tournantes qui devraient perturber le fonctionnement des écoles.

"Il y a un mot d'ordre de grève tournante dans chaque province avec des actions qui seront déterminées par les fronts communs locaux", a indiqué jeudi Luc Toussaint, le président de la CGSP-Enseignement. Ces actions prendront ici la forme de manifestation, là de rassemblement, etc. Ce nouveau mouvement de grogne des enseignants débutera le 7 avril avec les provinces de Liège et du Luxembourg, suivies le lendemain par celles de Namur, du Brabant wallon et la Région Bruxelles-Capitale. Le jeudi 10, ce sera au tour du Hainaut de passer à l'action.