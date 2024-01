Un nouveau plan mettant en lien la santé et l'environnement a été dévoilé par la ministre du climat

Il est important de rappeler que 1 400 000 décès en Europe sont imputables à des phénomènes environnementaux qui pourraient être évités. "Ces décès, ce sont les victimes de la mauvaise qualité de l'air dans nos villes. (...) C'est une situation qui risque d'empirer avec le réchauffement climatique. Des insectes exotiques remontent vers le nord, par exemple, on trouve des moustiques tigres en Belgique. De plus, on constate l'apparition de maladies qu'on pensait avoir éradiquées chez nous, comme la malaria dans le sud de l'Europe", explique notre journaliste Simon François.

Ce matin, le plan environnement santé a été dévoilé ce matin par la ministre du climat. Il met notamment l'accent sur le lien entre le réchauffement climatique et santé.

Concernant ce fameux plan, il précise qu'il aura "pour objectif de préparer les administrations et nos systèmes de santé à faire face à ces nouveaux défis. Ils visent aussi à réduire l'empreinte environnementale des systèmes de santé de l'hôpital. On sait que les hôpitaux à travers le monde c'est plus ou moins 5% des émissions de gaz à effets de serre".

La ministre fédérale de l'environnement et du climat, Zakia Khattabi, s'est expliquée sur ce nouveau plan. "Ici ce sont des projets pilotes que l'on met en place pour essayer d'encore plus pousser cette intégration de la politique en matière de santé publique et environnementale. (...)".