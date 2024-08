Les Jeux olympiques 2024 boostent les inscriptions dans divers sports: quelles disciplines ont le plus la cote?

Les exploits de Simone Biles, qui a remporté trois médailles d'or, ont inspiré de nombreuses jeunes filles comme Célestine, qui rêve désormais de reproduire les figures spectaculaires vues à la télévision : "Ce que je préfère, ce sont les barres et du coup je m'y entraîne beaucoup", explique-t-elle.

Axel, un des animateurs, observe cet enthousiasme de près : "Ils ont vu ça avec leurs parents, ils en parlent, ils me parlent de sportifs, des Jeux olympiques, ils aimeraient bien faire comme eux plus tard justement, et ils parlent de techniques qu'ils ont vues, de sauts périlleux et c'est vraiment impressionnant".

Dimitri Francis, président de l'ASBL CFS, souligne : "Nous avons une augmentation de plus ou moins 15 à 20 % pour les activités de gymnastique et d'escalade".

Parmi les sports qui enregistrent le plus d'inscriptions, on retrouve la gymnastique et l'escalade, mais aussi le hockey et le tennis de table. Une tendance qui témoigne de l'influence durable des événements sportifs majeurs sur les choix et les passions des jeunes générations.