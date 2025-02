Un trafic "à grande échelle": une blanchisserie de cocaïne découverte dans le Limbourg

La Police judiciaire fédérale découvre une blanchisserie de cocaïne après 20 perquisitions et 14 arrestations.

La découverte a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire pour laquelle la police a effectué 20 perquisitions et a procédé à 14 arrestations . Ces quatorze personnes vont être présentées au juge d'instruction après audition.

"L'enquête a débuté il y a un an et a permis de mettre au jour une organisation active à grande échelle dans l'importation et le commerce de cocaïne. Outre le mode traditionnel de trafic, une blanchisserie de cocaïne a été découverte. Il s'agit d'un endroit où l'on peut extraire de la cocaïne imprégnée dans d'autres éléments par traitement chimique. C'est une technique utilisée pour contourner les contrôles à la douane", a précisé le parquet de Limbourg dimanche dans un communiqué.